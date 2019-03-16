2019-03-16T12:23:54+03:00
Умные вещи

"Яндекс" создал собственную социальную сеть

Сейчас сервис работает в режиме бета-тестирования, и опробовать его может лишь ограниченное количество пользователей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сеть«Яндекс» начал тестировать собственную социальную сетьФото: Анастасия Осипова
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Российская компания "Яндекс" создала собственную социальную сеть, которая получила название "Аура". Данный сервис функционирует в рамках приложения поисковика и пока находится в режиме бета-тестирования.

"Яндекс. Аура" - это социальный сервис, который на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий "Яндекса" находит новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением", - рассказал представитель компании.

При этом он подчеркнул, что сеть будет запущена лишь после того, как специалисты проверят все имеющиеся в их распоряжении метрики и гипотезы, передает ТАСС.

Что касается "начинки" сервиса, то она будет представлять собой некую систему клубов по интересам. Пользователи смогут вступать в различные сообщества, обмениваться мнениями и постами. Если же вам очень понравится беседа с каким-то человеком, то можно будет продолжить ее в личных сообщениях.

Также в "Ауре" можно будет ограничивать категорию лиц, которым разрешено читать ваши посты - по возрасту, полу или городу проживания, а разработчики соцсети позаботятся о том, чтобы вам не мешала ненормативная лексика или шокирующий контент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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