2019-03-16T12:32:21+03:00
Общество

Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване

Выступление должно было состояться 2 апреля
Марина ВЕНЦОВА
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В Ереване отменен концерт Стаса МихайловаВ Ереване отменен концерт Стаса МихайловаФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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Популярный российский певец Стас Михайлов отменил сольный концерт в Ереване, который был запланирован на 2 апреля. При этом музыкант выразил надежду, что ему все же удастся выступить там в ближайшее время.

"С огромным сожалением вынуждены сообщить, что в связи с недобросовестностью организаторов концерта и невыполнением условий договора менеджмент артиста Стаса Михайлова принял решение отменить сольный концерт в городе Ереван (Армения) 2 апреля", - цитирует РИА Новости пресс-релиз менеджмента артиста.

Певец, по данным представителя, за время своей карьеры ни разу не отменил по своей воле ни одного концерта.

Сайт kp.ru ранее писал, что 16 февраля был отменен концерт Стаса Михайлова в Набережных Челнах. Что именно стало причиной отмены выступления, пока точно сказать нельзя. По одной из версий, принимающая сторона не выполнила условия райдера артиста. По другой версии, у Михайлова изменился гастрольный график.

ИСТОЧНИК KP.RU

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