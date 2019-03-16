В МИД России пообещали ответить ЕС на введение новых санкций
В министерстве иностранных дел России заявили, что предлог для внесения восьми наших соотечественников в "черный список" Евросоюза "поражает своим лицемерием и цинизмом". Таким образом в ведомстве прокомментировали новые санкции, введенные в связи с прошлогодним инцидентом в Керченском проливе.
Сайт kp.ru писал о том, что под ограничительные меры попали, в основном, сотрудники Пограничной службы ФСБ РФ. Все их активы на территории Европы были заморожены, а въезд в страны объединения полностью закрыт.
При этом в МИД указали на то, что "вина" этих людей заключается лишь в желании пресечь организованную киевскими властями провокацию. Утверждения же ЕС о том, что Россия якобы нарушила международное право, не соответствуют действительности. Украинские корабли с сотрудниками СБУ на борту пытались прорваться в Азовское море в нарушение права мирного прохода. При этом они опасно маневрировали и отказывались подчиняться требованиям пограничников. Более того, нарушенная ими граница пролегает в том месте, которое принадлежало России еще до присоединения Крыма в 2014 году.
"Вызывает сожаление, что Европейский союз фактически солидаризировался с киевскими властями, перевернувшими ноябрьские события в Керченском проливе "с ног на голову". Не может не обращать на себя внимание и то, что данное решение принято незадолго до президентских выборов на Украине", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
В ведомстве подчеркнули, что своими действиями Евросоюз продемонстрировал неуважение к праву России на обеспечение защиты своих границ, тем самым избрав "безответственный путь" поощрения Киева на новые провокации.
"Российская сторона не оставит без ответа недружественную акцию ЕС", - подытожили дипломаты.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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