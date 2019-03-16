2019-03-16T13:29:04+03:00
Происшествия

Новозеландский стрелок планировал продолжить атаку в Крайстчерче

Уже после задержания Брентона Тарранта в его машине были найдены еще две винтовки
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами стрельбы в мечетях стали 50 человекЖертвами стрельбы в мечетях стали 50 человекФото: REUTERS
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Напавший на мечети в новозеландском Крайстчерче австралиец Брентон Таррант планировал продолжить атаку, однако ему помешали полицейские. Об этом рассказала премьер-министр охваченной горем страны Джасинда Ардерн.

Согласно ее данным, правоохранители задержали стрелка спустя всего 36 минут после того, как в органы поступили первые сообщения об инциденте. Уже после проведения задержания в автомобиле Тарранта были обнаружены еще две винтовки.

"Несомненно, он намеревался продолжить атаку", - цитирует главу правительства газета New Zealand Herald.

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 марта, Таррант ворвался в мечеть "Аль Нур" в Крайстчерче и открыл огонь по прихожанам. После расправы он вернулся к своей машине, взял новую винтовку и продолжил атаку. Потом стрелок направился к другой расположенной неподалеку мечети и устроил бойню уже там. В результате его действий погибли в общей сложности 50 человек, десятки остаются в больницах.

Сайт kp.ru писал о том, что преступника уже заключили под стражу до 5 апреля. Еще двое подозреваемых пока находятся под следствием.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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