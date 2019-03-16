2019-03-16T13:56:46+03:00
Политика

МИД России: спонсированием "Белых касок" занимается весь западный мир

Дипломаты выяснили, кто содержит псевдогуманитарщиков, и каким образом эти средства к ним попадают
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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МИД РФ рассказал, кто содержит «Белые каски»МИД РФ рассказал, кто содержит «Белые каски»Фото: ТАСС
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Финансированием псевдогуманитарной организации "Белые каски", которая снимает постановочные видеоролики о "химатаках" в сирийских городах, на деле занимается практически весь западный мир. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России по вопросам противодействия терроризму Олег Сыромолотов.

Так, за политическим раскручиванием "касок" стоит британская частная компания Syrian Campaign агентства Breakthrough Media, которая с 2012 года создала более 70 неправительственных организаций "гуманитарного характера" на подконтрольных боевикам участках Сирии. Непосредственным же финансированием занимается королевский Фонд предотвращения конфликтов, содействия стабильности и безопасности. Только в 2016-2017 годах он передал БК порядка 9 млн фунтов (1,9 млн долларов).

Со стороны США деньги выделяет Агентство международного развития через компанию Chemonics. С 2014 года им было потрачено не менее 23 млн долларов на деятельность "Белый касок". Сюда же стоит добавить и Фонд братьев Рокфеллеров, Атлантический совет, агентства международного развития Великобритании, ФРГ, Нидерландов, Дании, Новой Зеландии, Турции, Японии и Катара. Общий же объем иностранного финансирования БК государствами оценивается в 150 млн долларов за период с 2013 по 2016 г.

Сайт kp.ru писал о том, что весной прошлого года США, вроде как, хотели покончить с подобным спонсорством, но уже через несколько месяцев снова выделили 6,6 млн долларов. Тогда же свою материальную помощь псевдогуманитарщикам увеличил и Лондон.

"Ранее постпред Великобритании Карен Пирс в ходе очередного заседания СБ ООН в феврале в Нью-Йорке призналась, что гуманитарным организациям в Сирии, включая БК, Лондоном было передано около $400 млн", - цитирует ТАСС Сыромолотова.

Израильская армия эвакуирует "Белые каски".

ИСТОЧНИК KP.RU

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