«У всех был шок»: живущие в Новой Зеландии россиянки рассказали о теракте

СЕГОДНЯ 14:06 2019-03-16T14:06:27+03:00

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Несколько россиянок, живущих в новозеландском городе Крайстчерч, где накануне произошел двойной теракт в мечетях, рассказали, как они избежали встречи с устроившими стрельбу и что сейчас происходит в городе, который всегда отличался низким уровнем преступности.

Приехавшая в Новую Зеландию из Санкт-Петербурга 17 лет назад Вита Тасман была недалеко от места атаки, в здании министерства социального развития, и слышала звуки автомата. Она рассказала изданию «360», что эвакуация началась сразу и всех увели в соседние помещение, где начался инструктаж. По словам Виты было очевидно, что быстро все не закончится. Даже, когда стрельбы стихла, полиция не давала разрешения на выход около двух часов.

«Это было жутко. Я поняла, что это совсем рядом <…> Было сложно сохранять спокойствие», сказала Вита.

Женщина считает, что причиной всему стала пропаганда. «Очень много информации на нас выливают. Очень много новостей о том, что во всем виноваты мусульмане! Например, США воюют с мусульманскими странами <…> и если у человека есть психическое расстройство, то все», – отметила она. Вита подчеркнул, что в Новой Зеландии «мусульмане не доставляют неудобств». «Они растворяются среди местных» - сказал она.

Елена Голубкова, приехавшая в Новую Зеландию из Москвы 3 года назад, проезжала мимо центральной мечети вместе с сыном за десять минут до произошедшего и когда оказалась домой, я услышала сирены. Первым, о чем подумала женщина — это о своем сыне, который мог оказаться рядом жертвой.

«Я не представляю, что в тот момент пережили родители. Я поседела, когда осознала, что мы там проезжали. Потом поняла, что было бы со мной, если бы мой ребенок был закрыт там в школе!» - сказала она.

Россиянка также отметила, что проблем с мусульманами нет и «у всех людей шок».

Напомним, что массовая стрельба произошла в двух мечетях Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты семеро. Еще один пострадавший умер в больнице. Ранены были по меньшей мере 50 местных жителей. В момент нападения в мечетях находились около 300 верующих.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU