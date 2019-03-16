Фонд помощи семьям жертв терактов в Новой Зеландии собрал более $1,8 млн

СЕГОДНЯ 14:18 2019-03-16T14:18:40+03:00

Террорист застрелил 50 человек в двух мечетях в Новой Зеландии Фото: REUTERS

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Новозеландский фонд добровольческой помощи Givealittle менее чем за сутки собрал более 2,7 миллиона новозеландских долларов или 1,8 миллиона долларов США для оказания поддержки семьям жертв и пострадавшим в результате стрельбы в мечетях Крайстчерча.

"Все пожертвования, полученные на этой странице, будут использованы для оказания поддержки и предоставления ресурсов людям, пострадавшим от стрельбы в Крайстчерче, и членам их семей", — говорится в сообщении, опубликованном на странице фонда.

К настоящему моменту пожертвования сделали уже свыше 40 тысяч неравнодушных людей. Сами организаторы акции не ожидали, что на их призыв откликнется такое огромное количество граждан.

Напомним, что в минувшую пятницу, 15 марта, сразу в нескольких мечетях города Крастчерч произошла стрельба. Организатором выступил 28-летний австралиец Брентон Таррант. Мужчина на протяжении нескольких лет готовился к атаке, вдохновившись норвежским террористом Андерсом Брейвиком, а однажды просто взял свои винтовки и пошел убивать. Причем все происходящее Таррант снимал на камеру и сразу транслировал видео в сеть.

Сайт kp.ru писал о том, что в результате его действий погибли 50 человек. Несколько десятков пострадавших все еще остаются в больницах, часть из них в тяжелом состоянии. По данному делу задержаны также еще двое подозреваемых.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697329" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU