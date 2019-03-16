2019-03-16T14:37:24+03:00
Политика

Россия разместит ракеты вблизи Европы в ответ на аналогичные действия США

В МИД РФ сообщили, что Москва будет принимать ответные меры для баланса в сфере ДРСМД [видео]
Елена Гильманова
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Заместитель министра иностранных дел России Александр ГрушкоЗаместитель министра иностранных дел России Александр ГрушкоФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Москва все необходимые ответные и симметричные меры для обеспечения баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и поэтому Россия разместит ракеты в западной части страны, если Вашингтон примет решение разметить соответствующие средства поражения в Европе, поскольку. Соответствующие заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко.

«Мы будем принимать все необходимые ответные и симметричные меры для того, чтобы обеспечить баланс в сфере ДРСМД. Но одновременно мы не планируем размещать ракеты, в том числе в европейской части страны, до тех пор, пока в Европе не появятся соответствующие американские средства», — сказал дипломат.

Грушко заявил, что в таких условиях Европа не заинтересована в появлении ракет США на ее территории. «Если возобладают интересы обеспечения безопасности, и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам [по размещению американских ракет в Европе], если они реально появятся», — подчеркнул он.

Ранее появилась информация, что в США начали производство ракет, запрещенных ДРСМД. Сайт kp.ru также сообщал, что Вашингтон планируют в 2019 году провести испытания ракет, которые уже более 30 лет запрещены договором РСМД.

Напомним, что 2 февраля США приостановили участие в ДРСМД. 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения условий данного договора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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