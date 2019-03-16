Кузнецова: квартиру с брошенным ребенком следовало проверить уже давно

СЕГОДНЯ 14:39 2019-03-16T14:39:39+03:00

Помещения, в которых проживала девочка, отключили от коммунальных услуг за долги - комиссия по делам несовершеннолетних должна была отреагировать на это

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Комиссия по делам несовершеннолетних должна была проверить московскую квартиру, в которой ранее нашли брошенную всеми пятилетнюю девочку, еще когда там отключили электричество и воду. Такое заявление сделала уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Если есть неуплата и факт большой задолженности, [они] должны были выяснить, что происходит, заглянуть, зайти. Но этого, к сожалению, не произошло", - сказала омбудсмен.

Она тут же добавила, что властям следует принять меры по улучшению работы комиссии по делам несовершеннолетних, в частности, повысить квалификацию ее сотрудников. Сейчас этот орган занимается, в основном, привлечением родителей к административной ответственности, хотя порой им просто необходима помощь. На фоне этого Кузнецова призвала коллег работать на предупреждение неблагоприятных ситуаций и "не прятать социальную помощь от населения".

"Семье не нужны штрафы, ей нужна поддержка и помощь. Может, достаточно порой просто консультации об услугах, льготах и пособиях, которые этой семье положены: она просто о них не знает", - заключила омбудсмен во время выступления на программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

Напомним, что пятилетнего ребенка обнаружили в одной из московских квартир среди огромной кучи мусора. Малышка громко плакала и очень хотела пить. Оказалось, что она провела в одиночестве по меньшей мере несколько дней, и сколько раз случалось - неизвестно. Мать девочки объявил лишь на следующее утро. Ее взяли под стражу.

Сайт kp.ru писал о том, что сама малышка пока находится в больнице в отдельной палате. Она пока не разговаривает и боится оставаться одна, но активно идет на контакт. Врачи считают, что при регулярных занятиях девочка даже сможет догнать сверстников в развитии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697026" frameborder="0"></iframe> Находящаяся в больнице девочка Маугли, "расстраивается, когда остается одна".

ИСТОЧНИК KP.RU