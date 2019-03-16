Порошенко из-за потери доверия уволил главу Полтавы

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-16T15:18:30+03:00

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Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении руководителя Полтавской государственной областной администрации (ОГА) Валерия Головко. По словам главы государства, он снят с занимаемой должности в связи с расследованием, которое начало против него Национальное антикоррупционное бюро.

"Сегодня я подписал указ об увольнении господина Головко", - сказал украинский президент в ходе выступления на Совете регионального развития в Полтаве.

Он также добавил, что чиновник, потерявший доверие, не может оставаться на своей должности, пишет телеканал «112 Украина».

Против уже бывшего председателя Полтавской ОГА Головко и его первого заместителя открыто уголовное дело по факту возможного получения взяток. В феврале 2019 года антикоррупционные органы провели обыски у руководства области.

Ранее сайт kp.ru писал, что Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

ИСТОЧНИК KP.RU