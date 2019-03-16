Подросток разбил яйцо о голову австралийского сенатора

СЕГОДНЯ 15:28 2019-03-16T15:28:48+03:00

Не исключено, что это нападение связано с заявлением политика по поводу бойни в Новой Зеландии [видео]

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В Австралии подросток разбил яйцо о голову сенатора Фрейзера Эннинга. При этом не исключено, что случившееся связано с выказыванием политика по поводу бойни в Новой Зеландии: накануне Эннинг заявил о косвенной вине иммигрантов в стрельбе, произошедшей в мечетях города Крайстчерч.

Кстати, в сети уже появилось видео нападения. На кадрах, опубликованных журналистом Брайаном Тайлером Коэном в Twitter, видно, как молодой человек подходит к политику сзади, когда тот общается со СМИ, и разбивает о его голову яйцо, при этом подросток снимает все происходящее на свой телефон.

Стоит отметить, что сенатор довольно жестко отреагировал на выходку: на записи запечатлено, как Эннинг в ответ бьет своего обидчика по лицу и пытается продолжить драку. В итоге очевидцам пришлось оттаскивать оппонентов друг от друга.

В австралийского сенатора бросили яйцо после слов о бойне в Новой Зеландии.

Между тем напомним о самом теракте в Новой Зеландии. Как сообщал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по прихожанам сразу нескольких мечетей города Крайстчерч. Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, и еще 48 получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU