2019-03-16T15:43:26+03:00
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В Правительстве не смогли договориться об изменении формата экзамена на права

Профильные ведомства составили протокол и таблицу разногласий
Марина ВЕНЦОВА
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МВД и МЭР не согласовали изменения формата экзамена на праваМВД и МЭР не согласовали изменения формата экзамена на праваФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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МВД и Минэкономразвития России по итогам согласительного совещания не согласовали проект реформы экзаменов на получение водительских прав, который должен был объединить «площадку» и «город».

В рамках данного совещания МВД России, как передает ТАСС, отмечено о прогнозируемом сокращении общего количества практических экзаменов и их продолжительности.

В апреле прошлого года начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство хочет изменить экзамены на права. МВД России, как писал сайт kp.ru, сообщило о планах в начале 2019 года внести в правительство проект постановления, который предусматривает изменения в сдаче экзаменов на водительские права. Данный проект предусматривает объединение при сдаче «площадки» и «города», а также проверку кандидатов в водители в условиях реального дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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