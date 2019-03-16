2019-03-16T15:41:25+03:00
В мире

На Окинаве прошла многотысячные акция протеста против переноса авиабазы США

Протестующие требуют от правительства Японии уважение к результатам референдума, в котором жители префектуры проголосовали против строительства военного объекта Футэмма
Елена Гильманова
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На Окинаве состоялись многотысячные акции протеста против переноса авиабазы СШАНа Окинаве состоялись многотысячные акции протеста против переноса авиабазы СШАФото: REUTERS
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В акциях протеста в административном центре южной японской префектуры Окинава, городе Наха, приняли участие по меньшей мере 10 тысяч человек. Собравшиеся выступили против переноса американской авиабазы Футэмма в пределах Окинавы.

Протестующие требуют прекратить строительство в бухте Хэноко, куда собираются перенести военный объект из густонаселенного города Гинован.

Участники акции приняли резолюцию с требованием к правительству Японии уважать результаты состоявшегося 24 февраля референдума по вопросу переноса базы. Сайт kp.ru сообщал, что тогда жители Окинавы проголосовали против действующего плана правительства о строительстве авиабазы Футэмма.

Как сообщает телеканал NHK, в акции протеста принял участие заместитель губернатора префектуры Киитиро Дзяхана, который обещал, что администрация Окинавы будет добиваться приемлемого решения по вопросу переноса американской военной базы. Дзяхана обвинил министра обороны страны Такэси Иваю в том, что тот якобы не считает префектуру территорией Японии, поскольку не предает никакого значения результатам февральского референдума.

Префектура Окинава занимает только 0,6% японской территории, тем не менее на этой площади находятся 74% американских военных объектов и больше 50% всех американских вооруженных сил в Японии. По информации администрации префектуры, на Окинаве проживают 25,8 тысячи военнослужащих США и 19 тысяч членов их семей и американских гражданских лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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