2019-03-16T15:56:43+03:00
Общество

Лидеров России оценивают лучшие эксперты

Ведущий эксперт по оценке Юлия Иванова рассказала, как определяют лучших среди лучших на конкурсе управленцев
Михаил ГОРШКОВ
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Конкурс призван запустить энергию, веру в людей в то, что социальные лифты существуют, и в них можно попастьКонкурс призван запустить энергию, веру в людей в то, что социальные лифты существуют, и в них можно попасть
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Юлия Иванова - психолог. Последние 15 лет она занимается оценкой людей в бизнесе: от линейных менеджеров до управленцев топ-уровня. В качестве ведущего эксперта по оценке на конкурсе «Лидеры России» она выступает во второй раз.

- Юлия, что самое сложное в работе эксперта?

–Отстраниться от своих симпатий-антипатий и прежнего опыта взаимодействия с конкурсантами. Многих из тех, кто сейчас в финале, я уже оценивала. И еще одна сложность - управлять аудиторией из 300 амбициозных, заряженных на результат, имеющих лидерский потенциал участников. Для меня это в некотором роде вызов.

- Все люди разные. Насколько объективные оценки они получают?

- Есть технология, которая позволяет сравнивать не личности, а сравнивать людей с теми критериями, которые существуют для оценки. И в фокус внимания экспертов попадает тот участник, который наиболее полно соответствует заданным критериям.

Да, есть по-человечески симпатичные люди. На первом конкурсе один участник, которого я хорошо знаю, не попал в финал, и мне было из-за этого обидно. Потому что, как я думаю, этот человек мог бы двигаться дальше. В этом году муж моей коллеги не прошел в финал. Что ж, мы вместе с ней погрустили, и никаких претензий она мне не предъявила (улыбается).

Очень важно, что при оценке учитываются мнения разных экспертов. Их много, и именно сумма мнений дает гарантию объективности. Методология оценки устроена так, что мнение одного эксперта не может сыграть какую-либо роль.

- А как бы вы оценили сами задания конкурса?

- Очень интересное решение этого года - социальные проекты, когда конкурсанты не словами, а делами демонстрировали, что они социально ответственные люди, умеющие запускать правильные истории и доводить проекты до результата.

В отличие от первого конкурса, в этом году все задания взяты из практики компаний-партнеров, за что им спасибо. Они поделились с нами материалами, а эксперты по оценке превратили эти материалы в задания.

И на полуфиналах, и в финале конкурсантам надо было серьезно трудиться, чтобы с этими заданиями справиться. Возможно, это позволит нам более сфокусированно посмотреть на тех людей, которые потенциально могут быть назначены на какие-то должности. Хотя, как известно, конкурс «Лидеры России» - не про назначения. Его основная задача – развитие кадрового потенциала страны. Он призван запустить энергию, веру в людей в то, что социальные лифты существуют, и в них можно попасть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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