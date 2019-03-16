2019-03-16T15:59:28+03:00
В мире

Сотрудник съемочной группы RT пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже

По некоторым данным, продюсер видеоагентства Ruptly получил ранение в ногу [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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В субботу, 16 марта, протестующие вновь вышли на улицы ПарижаВ субботу, 16 марта, протестующие вновь вышли на улицы ПарижаФото: REUTERS
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Во время протестов «желтых жилетов», которые в субботу, 16 марта, вновь проходят во Франции, пострадал продюсер видеоагентства Ruptly: как стало известно, его ранили в ногу. По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, в результате пострадавшему потребовалась помощь медиков.

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов. Едет в больницу. Надеюсь, будет в порядке», - написала Симоньян в соцсетях.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

А чуть позже появились некоторые подробности произошедшего. Как выяснилось, в ногу продюсера попала резиновая пуля или булыжник, и в настоящее время он не может передвигаться самостоятельно, сообщает RT.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении четырех месяцев. Так, 16 марта недовольные граждане вновь вышли на улицы крупных французских городов. Причем в Париже протесты в какой-то момент переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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