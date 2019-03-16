2019-03-16T16:21:53+03:00
В мире

Эрдоган: новозеландский террорист дважды посещал Турцию

По данным турецкого лидера, в первый раз подозреваемый находился в республике три дня, а во второй - 40 дней [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Президент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганПрезидент Турции Реджеп Тайип ЭрдоганФото: REUTERS
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В субботу, 16 марта, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что новозеландский террорист дважды бывал в республике в 2016 году. По словам политика, первый раз предполагаемый исполнитель теракта в Новой Зеландии пробыл в Турции три дня, а во второй - 40 дней.

Также Эрдоган заметил, что в настоящее время полиция выясняет, зачем подозреваемый приезжал в республику и с кем он там общался.

«Исполнитель теракта в Новой Зеландии два раза посещал Турцию. В первый раз он пробыл здесь три дня, а во второй - 40 суток. Проводится расследование, чтобы установить его связи в Турции», - цитирует турецкого лидера агентство Anadolu.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 15 марта неизвестные открыли стрельбу по прихожанам сразу двух мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии. По последним данным, жертвами атаки стали 50 человек, и еще 48 получили ранения.

Стоит отметить, что полиция пока точно не знает, сколько человек участвовало в нападении. В настоящее время задержаны трое подозреваемых. Одного из них, 28-летнего Брентона Тарранта, окружной суд Крайстчерча уже оставил под стражей до 5 апреля.

Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU

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