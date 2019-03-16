2019-03-16T16:40:06+03:00
Политика

Делегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитом

В Пхеньяне запланирован ряд двухсторонних встреч, а также посещение инновационного завода Моннан
Елена Гильманова
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Делегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитомДелегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 марта, российские сенаторы прибыли в Северную Корею, где планируют с 16 по 21 марта провести ряд деловых встреч для продолжения диалога с дружественной страной. Соответствующие заявление сделал первый зампред комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Кисляк, входящий в состав делегации.

Сенатор назвал целью визита «продолжение диалога с дружественной нам страной, которая решает серьезнейшие проблемы во внешней и внутренней политике».

«У нас есть, о чем поговорить, есть желание понять лучше устремления наших северокорейских соседей, и я думаю, что такой диалог - это совершенно естественная, нормальная практика, которую мы будем продолжать в наших отношениях», - цитирует Кисляка агентство ТАСС.

В Пхеньяне российская делегация встретиться с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ и проведет отдельные переговоры с его заместителем. Планируется встреча с заместителем министра иностранных дел Им Чхон Илем, курирующим российское направление, и с замминистра культуры Северной Кореи, а также с заместителем председателя ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), заведующим международным отделом партии Ли Су Ёном.

В составе российской делегации зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин Кроме. Совместно с парламентариями он планирует посетить ряд объектов жилого строительства и инновационный завод Моннан, который производит оборудование в сфере использования возобновляемых источников энергии.

Напомним, что ранее в Москве на межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое состоялось 4-6 марта, представители РФ и КНДР обсудили ряд совместных экономических проектов. В частности, соглашение по финансовым взаиморасчетам и продолжение проекта «Хасан-Раджин», с помощью которого Северная Корея экспортирует российский уголь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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