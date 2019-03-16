В Париже задержали более 60 «желтых жилетов»

СЕГОДНЯ 16:44 2019-03-16T16:46:26+03:00

В эту субботу протесты во французской столице вновь переросли в столкновения с полицией [видео]

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По последним данным, во время очередной акции протеста «желтых жилетов», которая 16 марта вновь проходит в Париже, были задержаны 64 манифестанта. Как стало известно, все они участвовали в столкновениях с сотрудниками правоохранительных органов.

При этом, по сведениям МВД Пятой республики, всего на улицы французской столицы в эту субботу вышли более семи тысяч человек, сообщает местный телеканал BFMTV.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

Напомним, как писал сайт kp.ru, протесты «желтых жилетов» проходят во Франции каждую субботу уже на протяжении четырех месяцев. Причем первоначально массовые манифестации были вызваны повышением тарифов на автомобильное топливо. Однако затем список требований протестующих заметно расширился и теперь охватывает в том числе и политическую сферу.

Между тем стоит отметить, что зачастую акции протеста сопровождаются беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

Протесты во Франции. Почему желтые жилеты устраивают погромы в Париже.Протесты во Франции не утихают. Макрон объявил чрезвычайное положение в стране. Желтоленточников арестовывают. Но акции не заканчиваются. Почему люди вышли на улицы и чем все это может закончиться для Макрона.

ИСТОЧНИК KP.RU