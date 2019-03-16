В КНР экс-глава государственного энергоуправления исключен из партии за коррупцию

СЕГОДНЯ 17:01 2019-03-16T17:01:56+03:00

Комиссия Компартии по проверке дисциплины обвинила политика в том, что он напрямую или через родственников незаконно получал ценности в больших объемах

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Бывший глава государственного энергоуправления Китая Нур Бекри был исключен из партии и снят со всех должностей в связи с антикоррупционным расследованием.

Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины обвинила политика в причастности к «родственной коррупции», злоупотреблением служебным положением и продвижении членов своей семьи, а также в нарушении основных принципов партии, поскольку Нур Бекри получал денежные подарки, организовывал дорогие банкеты и не оказывал содействия в расследовании

«Нур Бекри не оказывал содействия в расследовании, не смог дать четких и правдивых объяснений в ходе проводимых с ним бесед, он был вовлечен в так называемую "родственную" коррупцию, злоупотреблял своими полномочиями и служебным положением, продвигал по службе определенных людей, напрямую или через родственников незаконно получал различные ценности в больших объемах», - говорится в заявлении комиссии по проверке дисциплины.

«Принято решение исключить подозреваемого из партии, снять со всех занимаемых публичных должностей, а все материалы расследования передать в органы прокуратуры для возбуждения дела», - указано в сообщении.

Борьба с коррупцией политиков в Китае ведется уже давно. Так, kp.ru писал о громкой истории 2017 года, когда член Центрального военного совета (ЦВС) генерал-полковник Чжан Ян покончил с собой из-за обвинений в коррупции.

ИСТОЧНИК KP.RU