Вершинин обсудил с коллегой из КНДР ситуацию на Корейском полуострове

СЕГОДНЯ 17:26 2019-03-16T17:26:49+03:00

В ходе беседы дипломаты отметили необходимость всеобъемлющего урегулирования проблем в регионе с задействованием потенциала СБ ООН

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В субботу, 16 марта, замглавы министра внутренних дел России Сергей Вершинин и его коллегой из Северной Кореи Им Чхон Илем обсудили региональные и международные проблемы, уделив особое внимание урегулирование ситуации на Корейском полуострове.

«В ходе беседы в традиционно конструктивном ключе были рассмотрены различные региональные и международные проблемы, обсуждаемые на площадках ООН. Особое внимание было уделено ситуации на Корейском полуострове и задачам ее всеобъемлющего урегулирования с должным задействованием потенциала СБ ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров также говорил о важном значение действий Совбеза ООН. По его словам, Совет Безопасности мог бы сделать «некие жесты», ослабив или устранив «часть санкций в той сфере, которая мешает развитию корейско-корейских отношений».

Напомним, 11 марта, Им Чхон Иль побывал в Москве, где дипломат встретился с заместителем руководителя российского внешнеполитического ведомства Игорем Моргуловым. Тогда стороны обменяться мнениями «по программе делегационных обменов и по плану межмидовских контактов».

ИСТОЧНИК KP.RU