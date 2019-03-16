Песков не исключил встречи Путина с французским политиком Тьерри Мариани

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-16T17:35:12+03:00

Глава ассоциации «Франко-российский диалог» возглавляет делегацию из Пятой республики, которая прибыла в Крым на торжества по случаю пятилетия Крымской весны

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил встречи российского лидера Владимира Путина с главой ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани, который ранее вместе с другими французскими политиками прибыл в нашу страну для участия в торжествах по случаю пятилетия воссоединения Крыма с Россией.

«Я этого не исключаю», - сказал представитель Кремля ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

Стоит отметить, что ранее в субботу, 16 марта, Мариани в ходе своего выступления перед законодательным собранием Севастополя выразил надежду на встречу с президентом РФ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, Тьерри Мариани возглавляет делегацию французских политиков, которые ранее на этой неделе прибыли в РФ на торжества по случаю пятилетия Крымской весны. Причем глава ассоциации «Франко-российский диалог» уже бывал на полуострове в 2015 и 2016 годах.

ИСТОЧНИК KP.RU