2019-03-16T17:56:48+03:00
Политика

В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию

В канадском МИД заявили, что Оттава будет придерживаться такой политики до тех пор, пока Москва не начнет уважать суверенитет Украины
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments7
В канадском МИД заявили, что Оттава будет придерживаться такой политики до тех пор, пока Москва не начнет уважать суверенитет УкраиныВ канадском МИД заявили, что Оттава будет придерживаться такой политики до тех пор, пока Москва не начнет уважать суверенитет УкраиныФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Оттава намерена продолжать оказывать давление на Москву, в том числе посредством экономических санкций, и оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины. Советующие заявление сделала в субботу, 16 марта, глава канадского МИД Христя Фриланд.

«Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины и международное право», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Фриланд также призвала Россию отпустить задержанных граждан Украины и якобы перестать Москвы нарушать права человека в Крыму.

Глава МИД Канада напомнила, что в пятницу, что Оттава привела новые антироссийские санкции, среди них против 114 граждан России и 15 российских компаний, связав все это с инцидентом в Керченском проливе и с вхождением Крыма в состав нашей страны. Такое решение было принято в координации с США и Евросоюзом, который также ужесточивший ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами
Сторонники Brexit направились маршем на Лондон
«Возвращение в Простоквашино»: новый персонаж появится в мультфильме в 2020 году
Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+
В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов
В Париже «желтые жилеты» устроили пожар в жилом здании
Песков не исключил встречи Путина с французским политиком Тьерри Мариани
Вершинин обсудил с коллегой из КНДР ситуацию на Корейском полуострове
В Киеве националисты забросали администрацию Порошенко плюшевыми свиньями
В КНР экс-глава государственного энергоуправления исключен из партии за коррупцию
В Париже задержали более 60 «желтых жилетов»
Делегация российских сенаторов прибыла в КНДР с дружественным визитом
В Зимбабве тропический циклон унес жизни 24 человек
Эрдоган: новозеландский террорист дважды посещал Турцию
Мариани надеется встретиться с Путиным
Протесты «желтых жилетов» в Париже переросли в столкновения с полицией
Сотрудник съемочной группы RT пострадал во время протестов «желтых жилетов» в Париже
Лидеров России оценивают лучшие эксперты
В Правительстве не смогли договориться об изменении формата экзамена на права
На Окинаве прошла многотысячные акция протеста против переноса авиабазы США