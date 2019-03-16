В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию

СЕГОДНЯ 17:56 2019-03-16T17:56:48+03:00

В канадском МИД заявили, что Оттава будет придерживаться такой политики до тех пор, пока Москва не начнет уважать суверенитет Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В канадском МИД заявили, что Оттава будет придерживаться такой политики до тех пор, пока Москва не начнет уважать суверенитет Украины

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Оттава намерена продолжать оказывать давление на Москву, в том числе посредством экономических санкций, и оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины. Советующие заявление сделала в субботу, 16 марта, глава канадского МИД Христя Фриланд.

«Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины и международное право», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.

Фриланд также призвала Россию отпустить задержанных граждан Украины и якобы перестать Москвы нарушать права человека в Крыму.

Глава МИД Канада напомнила, что в пятницу, что Оттава привела новые антироссийские санкции, среди них против 114 граждан России и 15 российских компаний, связав все это с инцидентом в Керченском проливе и с вхождением Крыма в состав нашей страны. Такое решение было принято в координации с США и Евросоюзом, который также ужесточивший ограничительные меры.

ИСТОЧНИК KP.RU