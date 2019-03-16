В Канаде заявили о намерении продолжать оказывать давление на Россию
Оттава намерена продолжать оказывать давление на Москву, в том числе посредством экономических санкций, и оказывать поддержку Киеву до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины. Советующие заявление сделала в субботу, 16 марта, глава канадского МИД Христя Фриланд.
«Вместе с международным сообществом мы будем продолжать оказывать давление, в том числе посредством экономических санкций, до тех пор, пока Россия не начнет уважать суверенитет Украины и международное право», - говорится в заявлении главы внешнеполитического ведомства.
Фриланд также призвала Россию отпустить задержанных граждан Украины и якобы перестать Москвы нарушать права человека в Крыму.
Глава МИД Канада напомнила, что в пятницу, что Оттава привела новые антироссийские санкции, среди них против 114 граждан России и 15 российских компаний, связав все это с инцидентом в Керченском проливе и с вхождением Крыма в состав нашей страны. Такое решение было принято в координации с США и Евросоюзом, который также ужесточивший ограничительные меры.
ИСТОЧНИК KP.RU