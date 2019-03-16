2019-03-16T18:01:08+03:00
В мире

В Париже «желтые жилеты» устроили пожар в жилом здании

В результате спасателям пришлось эвакуировать всех жителей дома [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Участники протестов «желтых жилетов» в Париже подожгли банковское агентство, расположенное на первом этаже жилого здания на Елисейских ПоляхУчастники протестов «желтых жилетов» в Париже подожгли банковское агентство, расположенное на первом этаже жилого здания на Елисейских ПоляхФото: REUTERS
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В субботу, 16 марта, стало известно, что участники протестов «желтых жилетов» в Париже разбили витрину банковского агентства, расположенного на первом этаже жилого здания на Елисейских Полях, и подожгли его. В результате спасателям пришлось эвакуировать всех жителей дома.

При этом министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер, комментируя произошедшее, назвал тех людей, которые устроили пожар, «убийцами».

«Сотрудники пожарной службы и наши силы правопорядка только что провели эвакуацию всех жильцов дома, где произошел поджог. <…> Люди, совершившие это, - ни манифестанты, ни хулиганы, это убийцы», - написал Кастанер в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в эту субботу, 16 марта, во Франции проходит 18-я акция протеста «желтых жилетов». Причем в Париже протесты вновь переросли в столкновения демонстрантов с полицией. По последним данным, там задержаны уже 64 человека.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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