В аэропортах Москвы задержали и отменили 40 рейсов

СЕГОДНЯ 18:22 2019-03-16T18:22:40+03:00

К 18:00 мск субботы в аэропорту Домодедово десять рейсов числились задержанными, а девять - отмененными Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В субботу, 16 марта, в аэропортах Москвы задержали почти 30 рейсов, и еще более десяти отменили. При этом причиной сбоев в расписании стали неблагоприятные погодные условия.

Так, к 18:00 мск в Домодедово десять рейсов числились задержанными, а девять - отмененными. В Шереметьево же, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписание», перенесли вылет 12 лайнеров. Что касается Внуково, то там отменили два авиарейса, а еще семь самолетов, как выяснилось, отправятся в путь с опозданием. Между тем информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Кстати, напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, синоптики прогнозировали в Москве в эту субботу, 16 марта, облачную погоду и предупреждали о гололедице. Кроме того, метеорологи отмечали, что местами в столице выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU