2019-03-16T18:34:41+03:00
В мире

Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+

Заседание технического комитета Организация стран-экспортеров нефти планируется провести 17 марта в Баку
Елена Гильманова
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Министр нефти Венесуэлы пребудет на встречу ОПЕК+Министр нефти Венесуэлы пребудет на встречу ОПЕК+Фото: REUTERS
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Министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо примет участие во встрече Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ в Баку. Соответствующие сообщение сделал пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.

«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — цитирует Алиеву РИА Новости.

Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ планируется провести 17 марта в Баку. На следующий день состоится заседание министерского мониторингового комитета (JMMC). Традиционно перед заседанием министры проводут двусторонние встречи и устроют неформальный ужин, где обсуждаются сделки ОПЕК+.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 января американский Минфин ввел санкции против венесуэльской PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти действия преступными. Позже, 15 февраля и 1 марта, Штаты ужесточили санкции в отношении Венесуэлы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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