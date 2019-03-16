Министр нефти Венесуэлы примет участие во встрече ОПЕК+
Министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо примет участие во встрече Организации стран-экспортеров нефти ОПЕК+ в Баку. Соответствующие сообщение сделал пресс-секретарь Минэнерго Азербайджана Замина Алиева.
«В заседании примет участие министр нефти Венесуэлы и глава государственной нефтяной компании PDVSA Мануэль Кеведо Фернандес», — цитирует Алиеву РИА Новости.
Отмечается, что заседание технического комитета ОПЕК+ планируется провести 17 марта в Баку. На следующий день состоится заседание министерского мониторингового комитета (JMMC). Традиционно перед заседанием министры проводут двусторонние встречи и устроют неформальный ужин, где обсуждаются сделки ОПЕК+.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 28 января американский Минфин ввел санкции против венесуэльской PDVSA и заблокировал активы венесуэльской госкомпании на семь миллиардов долларов. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал эти действия преступными. Позже, 15 февраля и 1 марта, Штаты ужесточили санкции в отношении Венесуэлы.
ИСТОЧНИК KP.RU