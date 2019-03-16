«Возвращение в Простоквашино»: новый персонаж появится в мультфильме в 2020 году

СЕГОДНЯ 18:43 2019-03-16T18:43:33+03:00

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В субботу, 16 марта, директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, общаясь с журналистами на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале, заявил, что в мультфильме «Возвращение в Простоквашино» скоро появится новый персонаж. По его словам, речь идет о няне Веры Павловны, сестры Дяди Федора.

Как выяснилось, новую героиню планируется ввести в сюжет в третьем сезоне, выход которого запланирован на 2020 год. При этом в данный момент уже готов проработанный эскиз персонажа, а создатели проекта ищут актрису для озвучивания.

«В третьей десятке (серий) появится новый персонаж - няня, которая приедет присматривать за Верой Павловной и станет постоянным участником сериала <…> Эти серии появятся на экране, видимо, все-таки уже в следующем году», - цитирует Машковцева ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в марте вышла 12 серия «Возвращения в Простоквашино», которая получила название «Неудобные соседи». Как отмечалось, режиссером нового эпизода стал Владимир Торопчин, ранее работавший над такими мультфильмами, как «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Иван Царевич и Серый Волк».

Появилась 12 серия Возвращения в Простоквашино .

ИСТОЧНИК KP.RU