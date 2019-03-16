2019-03-16T19:36:04+03:00
Политика

На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ

Раскольники хотели сорвать божественную литургию, запланированную на утро субботы
Дарья ИВАШКИНА
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Противостояние между верующими и раскольниками длилось более четырех часов. Фото: официальный сайт Винницкой епархии УПЦПротивостояние между верующими и раскольниками длилось более четырех часов. Фото: официальный сайт Винницкой епархии УПЦ
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В субботу, 16 марта, стало известно о том, что сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) заблокировали верующих в Спасо-Преображенском храме канонической Украинской православной церкви (УПЦ), который находится в селе Лука-Мелешковская, что в Винницкой области незалежной.

Как сообщается на сайте Винницкой епархии УПЦ, еще накануне вечером сторонники «новой церкви» залили смолой замки на дверях храма. Однако верующие села все-таки попали внутрь постройки и решили провести там всю ночь, так как опасались срыва божественной литургии, запланированной на утро субботы. Между тем утром раскольники заперли находившихся там людей.

«Наутро агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход с целью помешать осуществлению богослужения», - говорится в сообщении Винницкой епархии. Также там отмечается, что противостояние длилось более четырех часов, однако в итоге храм удалось отстоять и в нем была проведена служба.

Кстати, напомним, это уже далеко не первый подобный случай. К примеру, в декабре прошлого года в Виннице захватили собор УПЦ. Тогда неизвестные люди отобрали у охраны ключи от всех помещений комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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