Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что прах актера Люка Перри - звезды сериала «Беверли Хиллз, 90210» - развеяли над его фермой, которая находится в американском городе Ванлир (штат Теннесси).
По некоторым данным, Перри купил эту ферму в 1995 году, когда находился на пике своей славы, и прожил на ней более 20 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в семье актера.
Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Люк Перри, получивший всемирную известность благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался 4 марта. Как отмечалось, артист умер в больнице Святого Иосифа, расположенной в городе Бербанк (штат Калифорния), где восстанавливался после перенесенного инсульта. Перри было всего 52 года.
Умер Люк Перри — звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».
ИСТОЧНИК KP.RU