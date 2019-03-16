Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США

СЕГОДНЯ 20:18 2019-03-16T20:18:26+03:00

Актер приобрел ферму в штате Теннесси, когда находился на пике своей славы [видео]

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В субботу, 16 марта, появилась информация о том, что прах актера Люка Перри - звезды сериала «Беверли Хиллз, 90210» - развеяли над его фермой, которая находится в американском городе Ванлир (штат Теннесси).

По некоторым данным, Перри купил эту ферму в 1995 году, когда находился на пике своей славы, и прожил на ней более 20 лет, сообщает портал TMZ со ссылкой на источники в семье актера.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Люк Перри, получивший всемирную известность благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале «Беверли-Хиллз, 90210», скончался 4 марта. Как отмечалось, артист умер в больнице Святого Иосифа, расположенной в городе Бербанк (штат Калифорния), где восстанавливался после перенесенного инсульта. Перри было всего 52 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/695371" frameborder="0"></iframe> Умер Люк Перри — звезда сериала «Беверли-Хиллз 90210».

ИСТОЧНИК KP.RU