2019-03-16T20:49:01+03:00
В мире

В Румынии построили шоссе длиной в один метр

Самая короткая трасса в мире появилась в городе Сучава
Дарья ИВАШКИНА
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В Румынии построили шоссе длиной в один метрВ Румынии построили шоссе длиной в один метрФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 16 марта, стало известно о том, что в Румынии построили самую короткую трассу в мире: шоссе длиной в один метр появилось в городе Сучава.

Как выяснилось, дорогу сделал румынский бизнесмен Стефан Мандачи в знак протеста против слабо развитой дорожной инфраструктуры.

Причем в честь открытия трассы даже провели торжественную церемонию, на которой присутствовал и мэра города Сучава Некулай Мирон. При этом, выступая перед собравшимися, градоначальник заявил, что местное правительство много раз просило выделить региону деньги на дорожные работы.

«Выделяется совсем мало. ЕС выделил деньги на строительство дороги в 5,2 километра, а на остальные проекты придется использовать местный бюджет», - приводит слова мэра телеканал Euronews.

Стоит отметить, что вся дорожная сеть Румынии составляет около 805 километров. При этом строительство новых дорог в стране продвигается довольно медленными темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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