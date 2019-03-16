Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Певица Юлия Началова скончалась в больнице на 39-м году жизни. Ее коллега по цеху Сергей Пенкин очень подавлен печальным известием.
"В двух словах и не скажешь о Юле. Это обаятельный, чистый, потрясающий человек. Красивая внутри, красивая, душой. В шоу-бизнесе таких мало", - начал артист.
По его словам, Юля была очень искренней, доброй и честной. "У меня дома стоит корзина цветов, которую я все никак не выброшу. Она мне ее подарила на 23 февраля", - рассказал певец в интервью Радио "Комсомольская правда".
Говоря о том, когда он последний раз видел Юлю, певец сообщил: "У нас была съемка "Один в один" и после этого я уехал на гастроли. Больше я Юлю не видел".
Как писал сайт kp.ru, Юля Началова умерла в субботу, 16 марта. Печальную новость сообщила PR-директор певицы Анна Исаева.
Началова попала в одну из московских клиник еще 11 марта. При этом точной информации о причинах госпитализации не было. Между тем сама 38-летняя певица рассказывала о том, что страдает подагрой, а, по словам близких девушки, у нее были еще сахарный диабет и системная красная волчанка. На днях состояние Началовой резко ухудшилось, врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому. Стало известно, что артистка перенесла операцию. По некоторым данным, хирургическое вмешательство привело к обильному кровотечению.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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