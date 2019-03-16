СЕГОДНЯ 21:10 2019-03-16T21:10:10+03:00

Как выяснилось, уже в августе его перевезут из Центра имени Хруничева в РКК «Энергия»

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В субботу, 16 марта, глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука», который уже в следующем году должны отправить на Международную космическую станцию (МКС).

Как стало известно, на совещании с участием генеральных конструкторов, которое прошло в Королеве, было принято решение о том, что в августе этого года многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) перевезут из Центра имени Хруничева в РКК «Энергия», где и будут проведены предполетные испытания.

«МЛМ МКС "Наука" покинет цеха Центра Хруничева в августе этого года и будет перевезен в РКК "Энергия" для предполетных испытаний», - написал руководитель корпорации космической деятельности в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, «Наука», 17-й модуль для МКС, должен стать одним из самых больших модулей на всей Международной космической станции. Причем по первоначальному плану он должен был пристыковаться к МКС в 2007 году. Но сроки постоянно сдвигались. Так, недавно стало известно, что «Наука» отправится на орбиту не раньше 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU