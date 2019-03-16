Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Международная компания Greenberg Quinlan Rosner (GQR) и украинская InfoSapiens провели исследование и выяснили, кого из кандидатов в президенты Украины поддерживает население. Как оказалось, шоумен Владимир Зеленский пока сохраняет лидерство в предвыборном рейтинге, однако отрыв от действующего главы государства Петра Порошенко постепенно сокращается.
Так, согласно последнему опросу, за комика готовы проголосовать 24% избирателей, за Порошенко - 20%, а за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 13%.
Причем за минувший месяц поддержка Зеленского и Тимошенко снизилась на четыре и два процента соответственно, а у нынешнего президента Украины - повысилась на два процентных пункта, пишет украинское издание «Новое время».
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее свежий рейтинг кандидатов в президенты незалежной составила социологическая группа «Рейтинг». Причем его также возглавил актер и шоумен Владимир Зеленский.
ИСТОЧНИК KP.RU
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