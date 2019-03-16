2019-03-16T22:37:18+03:00
В мире

В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек

При этом полиции пришлось задержать 230 демонстрантов [видео]
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Во Франции подводят итоги прошедших в эту субботу, 16 марта, акций протеста «желтых жилетов»Во Франции подводят итоги прошедших в эту субботу, 16 марта, акций протеста «желтых жилетов»Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции подводят итоги прошедших в эту субботу, 16 марта, акций протеста «желтых жилетов». Так, по данным МВД Пятой республики, всего в манифестациях приняли участие 32,3 тысячи человек, что на 3,7 тысячи больше, чем неделю назад.

При этом без арестов не обошлось. Как стало известно, только в Париже были задержаны 230 человек, которые участвовали в противостояниях с полицией. Причем 106 задержанных участников беспорядков до сих пор остаются под стражей.

Что касается пострадавших, то различные ранения в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже получили по меньшей мере 60 человек: 42 активиста, 17 правоохранителей и один пожарный, сообщает портал France Info.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в эту субботу, 16 марта, во Франции прошла 18-я акция протеста «желтых жилетов». При этом протесты вновь переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Более того, во французской столице активисты устроили пожар в жилом здании на Елисейских Полях. В результате из здания прошлось эвакуировать всех жильцов.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «"Желтые жилеты" в Париже протестуют против роста цен на бензин»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Сети появилось последнее прижизненное видео с Юлией Началовой
В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор
Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле
В Сирии мирные жители подорвались на заложенной боевиками ИГ* мине
«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой
«Юлю убил сахарный диабет»: Прохор Шаляпин рассказал о дружбе с Началовой
Порошенко сократил отставание от Зеленского в предвыборном рейтинге
Пенкин последний раз видел Началову на съемках "Один в один"
Режиссер Марлен Хуциев попал в реанимацию
Убитый горем отец объявил причину смерти Началовой
Международный валютный фонд заблокировал перевод 500 млн евро для Украины
Рогозин назвал сроки начала испытаний модуля «Наука»
Юля Началова умерла в окружении семьи
В Румынии построили шоссе длиной в один метр
Прах звезды «Беверли Хиллз, 90210» Люка Перри развеяли над его фермой в США
На Украине сторонники «новой церкви» заблокировали верующих в храме УПЦ
Свидетельницу по делу Берлускони отравили радиоактивными веществами