В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек

16 Март 22:37 2019-03-16T22:37:18+03:00

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Во Франции подводят итоги прошедших в эту субботу, 16 марта, акций протеста «желтых жилетов». Так, по данным МВД Пятой республики, всего в манифестациях приняли участие 32,3 тысячи человек, что на 3,7 тысячи больше, чем неделю назад.

При этом без арестов не обошлось. Как стало известно, только в Париже были задержаны 230 человек, которые участвовали в противостояниях с полицией. Причем 106 задержанных участников беспорядков до сих пор остаются под стражей.

Что касается пострадавших, то различные ранения в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже получили по меньшей мере 60 человек: 42 активиста, 17 правоохранителей и один пожарный, сообщает портал France Info.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в эту субботу, 16 марта, во Франции прошла 18-я акция протеста «желтых жилетов». При этом протесты вновь переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Более того, во французской столице активисты устроили пожар в жилом здании на Елисейских Полях. В результате из здания прошлось эвакуировать всех жильцов.

В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.

ИСТОЧНИК KP.RU