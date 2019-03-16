В Париже в ходе протестов «желтых жилетов» пострадали 60 человек
Во Франции подводят итоги прошедших в эту субботу, 16 марта, акций протеста «желтых жилетов». Так, по данным МВД Пятой республики, всего в манифестациях приняли участие 32,3 тысячи человек, что на 3,7 тысячи больше, чем неделю назад.
При этом без арестов не обошлось. Как стало известно, только в Париже были задержаны 230 человек, которые участвовали в противостояниях с полицией. Причем 106 задержанных участников беспорядков до сих пор остаются под стражей.
Что касается пострадавших, то различные ранения в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже получили по меньшей мере 60 человек: 42 активиста, 17 правоохранителей и один пожарный, сообщает портал France Info.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в эту субботу, 16 марта, во Франции прошла 18-я акция протеста «желтых жилетов». При этом протесты вновь переросли в столкновения демонстрантов с полицией. Более того, во французской столице активисты устроили пожар в жилом здании на Елисейских Полях. В результате из здания прошлось эвакуировать всех жильцов.
В Париже протесты желтых жилетов переросли в столкновения с полицией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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