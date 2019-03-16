«Она была безумно красива, но не гналась за пиаром»: Волочкова прокомментировала смерть Началовой

16 Март 22:46 2019-03-16T22:46:58+03:00

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С Юлей Началовой Анастасия Волочкова случайно столкнулась много лет назад на вечеринке у друзей. С тех пор балерина поддерживала с артисткой приятельское общение.

- Помимо мероприятий, на которых мы встречались, я знаю Юлю, как доброго человека,-рассказывает балерина.-

А познакомились мы, когда плыли на яхте на свадьбу к общим друзьям в Петергоф. Юля тогда была на 8 месяце беременности. И тогда я увидела её в простой обстановке. Там на яхте были другие артисты, но Юля выделялась своей скромностью. Она тихо сидела в сторонке. Мы с ней разговорились, она оказалась очень приятным человеком.

Я не могу поверить, что Юлечки нет в живых. Ей было всего 38 лет! Сложно принять, что судьба уносит жизни таких светлых людей. Она была безумно красива. Но дело не в красоте её глаз, а в глубине её души. Она всегда была вне каких-то интриг, никого не толкала локтями ради карьеры. Юля была просто хорошим талантливым человеком. В шоу-бизнесе таких мало. Сначала Жанна Фриске, потом Юля...

Впоследствии мы встречались на свадьбе Леры Кудрявцевой, на вечерах у Коли Баскова. Юля всегда отличалась скромностью и тишиной. И ещё отсутствием пафоса и отсутствием гонки за пиаром. Просто жила творчеством, семьёй и дочкой. Переживаю за дочку Юли. Сил ее семье. Это просто какой-то ужас....

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ИСТОЧНИК KP.RU