Мадуро объявил о начале новых военных учений в Венесуэле

16 Март 23:20 2019-03-16T23:20:16+03:00

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В субботу, 16 марта, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале масштабных военных учений. Как заметил глава боливарианской республики, целью стартовавших маневров является защита национальных систем электро- и водоснабжения. При этом политик пообещал, что не допустит вмешательства со стороны врагов государства.

«Начались комплексные военные учения Ana Karina Rote, чтобы защитить стратегические службы страны. Мы не позволим, чтобы враги родины вновь украли спокойствие героического венесуэльского народа», - написал Мадуро в своем Twitter.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, 7 марта Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения: электричество отсутствовало практически на всей территории боливарианской республики. Причем венесуэльские власти назвали причиной блэкаута саботаж на крупнейшей ГЭС в стране. Как заявил тогда Николас Мадуро, система электроснабжения республики была выведена из строя в результате хакерской атаки, совершенной из американских городов Хьюстон и Чикаго.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/696035" frameborder="0"></iframe> Венесуэла осталась без электричества из-за диверсии на гидроэлектростанции.

ИСТОЧНИК KP.RU