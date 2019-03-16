2019-03-16T23:28:06+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль ДПС врезался в столб, пострадал инспектор

ДТП произошло на Ленинградском шоссе [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Пострадал один человек – автоинспектор, который находился в машинеПострадал один человек – автоинспектор, который находился в машинеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Вечером в субботу, 16 марта, на Ленинградском шоссе в Москве автомобиль ДПС врезался в столб. Как рассказали «Комсомольской правде» очевидцы, пострадал один человек – автоинспектор, который находился в машине, получил травмы.

Свидетели произошедшего прислали нам видео с места событий. Причины аварии выясняются.

ДТП на Ленинградском шоссе в Москве с участием машины ДПС.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД информацию о дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля подтвердили, уточнив, что авария случилась коло 21:10 возле дома №30.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал о подобном случае в Москве: в январе этого года служебный автомобиль ГИБДД въехал в столб в районе пересечения Севастопольского проспекта с улицей Миклухо Маклая.

А 25 февраля на проспекте Андропова в мачту освещения врезался автобус, столкнувшийся с легковушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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