Представители России и США обсудят ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 00:23 2019-03-17T00:23:04+03:00

Встреча Рябкова с Абрамсом состоится в начале следующей недели в Риме

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В субботу стало известно, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков встретится со спецпредставителем госдепартамента США по Венесуэле Эллиоттом Абрамсом, чтобы обсудить непростую ситуацию в Боливарианской республике.

Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство, уточнив, что встреча представителей двух стран состоится в Риме в начале следующей недели – 18 или 19 марта.

«Они обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле», - отметили в пресс-службе госдепартамента.

Кроме того, как добавили в госдепе, Эллиотт Абрамс в Риме проведет несколько встреч «с итальянскими официальными лицами, включая советника премьер-министра по вопросам дипломатии Пьетро Бенасси», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя очередные санкции Вашингтона против Каракаса, назвала «дикими» методы давления Соединенных Штатов на власти Венесуэлы.

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ИСТОЧНИК KP.RU