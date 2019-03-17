В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
Полиция Большого Манчестера в субботу, 14 марта, задержала 24-летнего жителя города Олдем, который на своей странице в соцсети опубликовал сообщение, оправдывающее атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче.
В публикации «упоминались и поддерживались ужасные события, произошедшие в Новой Зеландии», сообщает полицейское управление. Англичанина подозревают в «отправке сообщений со злым умыслом».
Сотрудники британских правоохранительных органов подчеркивают, что в свете случившегося в Крайстчерче, где жертвами нападения террористов стали 50 человек, в отношении «переходящих черту» людей будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до ареста и уголовного преследования, передает ТАСС.
Закон об «отправке сообщений со злым умыслом» (Malicious Communications Act) в Соединенном Королевстве был принят еще в 1988 году. Он предусматривает штрафы и лишение свободы на срок до двух лет для тех, кто рассылает по почте или распространяет в Интернете угрозы, оскорбления или ложные сведения.
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ИСТОЧНИК KP.RU