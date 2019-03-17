В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии

СЕГОДНЯ 01:56 2019-03-17T02:14:34+03:00

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Полиция Большого Манчестера в субботу, 14 марта, задержала 24-летнего жителя города Олдем, который на своей странице в соцсети опубликовал сообщение, оправдывающее атаки на мечети в новозеландском Крайстчерче.

В публикации «упоминались и поддерживались ужасные события, произошедшие в Новой Зеландии», сообщает полицейское управление. Англичанина подозревают в «отправке сообщений со злым умыслом».

Сотрудники британских правоохранительных органов подчеркивают, что в свете случившегося в Крайстчерче, где жертвами нападения террористов стали 50 человек, в отношении «переходящих черту» людей будут приниматься самые жесткие меры, вплоть до ареста и уголовного преследования, передает ТАСС.

Закон об «отправке сообщений со злым умыслом» (Malicious Communications Act) в Соединенном Королевстве был принят еще в 1988 году. Он предусматривает штрафы и лишение свободы на срок до двух лет для тех, кто рассылает по почте или распространяет в Интернете угрозы, оскорбления или ложные сведения.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697410" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Террорист застрелил 49 человек в двух мечетях в Новой Зеландии. Он убивал всех, кто попадался ему на пути. При этом, вел видеотрансляцию в соцсетях. Этот день уже назвали одни из самых трагических для Новой Зеландии

ИСТОЧНИК KP.RU