Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, телеведущая Милана Тюльпанова, приехала в Париж на пару дней, и оказалась в эпицентре массовых протестов «желтых жилетов». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.
«Ура! Приехать на два дня и попасть в эпицентр забастовки», - такой подписью Милана Тюльпанова сопроводила свой снимок на одной из парижских улиц.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Милана и Александр поженились в 2015 году, а разошлись в 2018-м. Потом супруги долго спорили, с кем из них должен жить их общий ребенок – маленький Артемий, в итоге суд вынес решение в пользу матери, и Тюльпанова с помощью судебных приставов, представителей органов опеки и правоохранителей, наконец, забрала сына.
А в Париже 16 марта прошла очередная, 18-я по счету субботняя акция протеста «желтых жилетов», которая вновь обернулась поджогами, погромами и столкновениями демонстрантов с полицией. В результате пострадали 60 человек, 64 задержаны.
ИСТОЧНИК KP.RU