Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже

СЕГОДНЯ 02:39 2019-03-17T03:02:38+03:00

Телеведущая и бывшая жена футболиста Кержакова приехала в столицу Франции на пару дней [фото]

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Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, телеведущая Милана Тюльпанова, приехала в Париж на пару дней, и оказалась в эпицентре массовых протестов «желтых жилетов». Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

«Ура! Приехать на два дня и попасть в эпицентр забастовки», - такой подписью Милана Тюльпанова сопроводила свой снимок на одной из парижских улиц.

milana_tulpanova Ура! Приехать на 2 дня и попасть в эпицентр забастовки

Напомним, как писал сайт kp.ru, Милана и Александр поженились в 2015 году, а разошлись в 2018-м. Потом супруги долго спорили, с кем из них должен жить их общий ребенок – маленький Артемий, в итоге суд вынес решение в пользу матери, и Тюльпанова с помощью судебных приставов, представителей органов опеки и правоохранителей, наконец, забрала сына.

А в Париже 16 марта прошла очередная, 18-я по счету субботняя акция протеста «желтых жилетов», которая вновь обернулась поджогами, погромами и столкновениями демонстрантов с полицией. В результате пострадали 60 человек, 64 задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU