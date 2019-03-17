2019-03-17T04:22:45+03:00
Происшествия

В Швеции у самолета в небе загорелся двигатель

Воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Мальмё, никто из 80 пассажиров не пострадал
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Четырехмоторный самолет Avro RJЧетырехмоторный самолет Avro RJФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Страшные минуты довелось пережить людям, летевшим в субботу из Стокгольма в город Мальмё на юге Швеции: примерно в середине полета у четырехмоторного самолета Avro RJ загорелся один из двигателей. На борту воздушного судна в тот момент находилось 80 пассажиров.

К счастью, никто не пострадал. Пилотам удалось благополучно посадить самолет в аэропорту назначения, сообщает местная газета Sydsvenskan.

Уже после приземления пассажиры этого рейса рассказали, что услышали громкий хлопок, самолет затрясло, а через иллюминаторы они видели языки пламени.

По словам представителей авиакомпании BRA, которой принадлежит воздушное судно, у Avro RJ четыре двигателя, поэтому самолет может нормально работать, даже если с одним из них «что-то не так». В пресс-службе перевозчика подчеркнули, что посадка была совершена совершенно безопасно для находившихся на борту людей.

Что послужило причиной отказа и возгорания двигателя, пока непонятно. Специалисты занялись расследованием инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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