2019-03-17T04:55:25+03:00
Происшествия

Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атак на мечети возросло до 50

По данным правоохранительных органов страны, при стрельбе в Крайстчерче ранения получили тоже 50 человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50Число погибших в результате нападения на две мечети в новозеландском городе Крайстчерч возросло до 50Фото: REUTERS
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В воскресенье, 17 марта, комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш официально подтвердил информацию о том, что число жертв атак террористов на две мечети в городе Крайстчерч возросло до 50.

«Число людей, погибших в этом ужасном происшествии, теперь выросло до 50», - объявил он на специальной пресс-конференции, которую транслировал телеканал CNN. По словам комиссара, ранения при нападении получили столько же – 50 человек.

Как ранее писал сайт kp.ru, о смерти одного из раненых при нападении в больнице стало известно еще в субботу утром, СМИ тогда называли и имя человека, который стал 50-й жертвой терактов, это гражданин Саудовской Аравии Мохсен аль-Мазини. К слову, по данным главного врача Крайстчерча, в больницах города остаются 39 раненых, в том числе двое детей. Третьего ребенка в тяжелом состоянии перевели в госпиталь соседнего города, а семерых пострадавших уже отпустили домой.

Напомним, предполагаемые преступники – трое мужчин и одна женщина – задержаны. Среди них уроженец Австралии по имени Брентон Таррант, который перед нападением опубликовал в соцсетях многостраничный манифест, похожий на послание, оставленное террористом Андерсом Брейвиком, а потом, предположительно, еще и вел онлайн-трансляцию атаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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