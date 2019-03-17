2019-03-17T05:52:01+03:00
В мире

Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде

Полиция вывела из здания гостелевидения всех ворвавшихся туда протестующих, но у входа остаются сотни активистов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Акция протеста в столице Сербии переросла в массовые беспорядкиАкция протеста в столице Сербии переросла в массовые беспорядкиФото: REUTERS
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Президент Сербии Александр Вучич в связи с субботними беспорядками в Белграде в воскресенье выступит с обращением к народу. Его выступление запланировано на 12:00 по местному времени (14:00 мск), сообщает издание «Танюг» со ссылкой на администрацию сербского лидера.

Между тем, к этому часу бойцы спецназа уже вывели из здания национального Радио и телевидения Сербии (РТС) всех ворвавшихся туда демонстрантов, но у входа все еще остаются несколько сотен активистов, беспорядки в столице страны продолжаются.

Министр внутренних дел республики Небойша Стефанович на специальной пресс-конференции объявил, что полиция «без лишнего применения силы защитила всех, кто работает в РТС, и, уважая закон, восстановила общественный порядок».

«Тех, кто пытался что-то сделать силой, из здания вывели. Несмотря на тот факт, что полиция мирным способом разрешила ситуацию, было много инцидентов и нападок в адрес полиции», - отметил глава МВД Сербии.

Он добавил, что за нападение на стражей порядка задержан только один человек, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, участники очередного антиправительственного митинга в Белграде заблокировали здание гостелевидения, забросали яйцами стены и окна, а потом несколько десятков протестующих ворвались внутрь, требовали предоставить им эфир для заявления. Пришлось вмешаться спецназу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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