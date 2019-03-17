2019-03-17T07:45:03+03:00
Политика

Трамп: «Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!»

Такое заявление прездент США сделал после того, как в Пентагоне сказали, что деятельность интернет-гиганта приносит пользу китайским ВВС
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп совершенно возмущен тем, что американская компания Google «помогает Китаю», а не Соединенным Штатам.

Дело в том, что ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил страны Джозеф Данфорд сказал, что работа интернет-гиганта в Поднебесной приносит пользу военным КНР. При этом врио главы Минобороны Патрик Шэнахан заявил, что Китай ворует у американских компаний передовые технологии, а Google не горит желанием поддерживать программы Пентагона.

И хозяин Белого дома, как обычно, прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter: «Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно! Хорошая новость в том, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу. И что из этого вышло?»

Скорее всего, американский лидер имел в виду, что раз его бывшая соперница на президентских выборах 2016 года при «помощи Google» все же потерпела поражение, а он сам победил, то и для китайской армии «помощь Google» будет бесполезной.

К слову, как писал сайт kp.ru, в прошлом году гендиректору компании пришлось объяснять конгрессу, почему поисковик при запросе «идиот» выдает фото Дональда Трампа. Руководитель корпорации долго рассказывал, по каким критериям Google отбирает лучшие результаты для каждого конкретного запроса, но толком ответить, почему «лучшим результатом поиска» для слова «идиот» оказался именно 45-й президент США, так и не смог.

Новинки Google: Беспилотное такси, новая мобильная платформа и много искусственного интеллекта.Google на конференции для разработчиков показала свои главные разработки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Facebook заблокировал 1,5 миллионов видео со стрельбой в Новой Зеландии
На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС
Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США
В Алеппо снова открылась музыкальная школа
Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"
Полиция Новой Зеландии рассказала о расследовании теракта в Крайстчерче
Reuters узнало, о чем говорили пилоты эфиопского Boeing 737 MAX перед крушением
Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде
Во второй тур выборов президента Словакии прошли Чапутова и Шефчович
Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атак на мечети возросло до 50
В Швеции у самолета в небе загорелся двигатель
На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова
Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения