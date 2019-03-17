Трамп: «Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!»

СЕГОДНЯ 07:02 2019-03-17T07:45:03+03:00

Такое заявление прездент США сделал после того, как в Пентагоне сказали, что деятельность интернет-гиганта приносит пользу китайским ВВС

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Президент США Дональд Трамп совершенно возмущен тем, что американская компания Google «помогает Китаю», а не Соединенным Штатам.

Дело в том, что ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил страны Джозеф Данфорд сказал, что работа интернет-гиганта в Поднебесной приносит пользу военным КНР. При этом врио главы Минобороны Патрик Шэнахан заявил, что Китай ворует у американских компаний передовые технологии, а Google не горит желанием поддерживать программы Пентагона.

И хозяин Белого дома, как обычно, прокомментировал эту новость на своей странице в Twitter: «Google помогает Китаю и их армии, но не США. Ужасно! Хорошая новость в том, что они помогали жуликоватой Хиллари Клинтон, а не Трампу. И что из этого вышло?»

Скорее всего, американский лидер имел в виду, что раз его бывшая соперница на президентских выборах 2016 года при «помощи Google» все же потерпела поражение, а он сам победил, то и для китайской армии «помощь Google» будет бесполезной.

К слову, как писал сайт kp.ru, в прошлом году гендиректору компании пришлось объяснять конгрессу, почему поисковик при запросе «идиот» выдает фото Дональда Трампа. Руководитель корпорации долго рассказывал, по каким критериям Google отбирает лучшие результаты для каждого конкретного запроса, но толком ответить, почему «лучшим результатом поиска» для слова «идиот» оказался именно 45-й президент США, так и не смог.

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ИСТОЧНИК KP.RU