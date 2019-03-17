СЕГОДНЯ 07:15 2019-03-17T07:32:29+03:00

Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией" Фото: REUTERS

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Американский глава Дональд Трамп упрекнул покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна в распространении им досье о якобы связях президента США с Россией и поддержку реформы здравоохранения Барака Обамы.

- Распространение лживого и полностью дискредитированного досье "является, к сожалению, очень темным пятном на репутации Джона Маккейна, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.

Несколькими днями ранее телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы сообщил, что Маккейн в декабре 2016 года передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшейся у "российских агентов" компрометирующей информацией на президента США Дональда Трампа.

К слову, ранее в конгрессе США оказались тщетными несколько попыток республиканцев отменить действующую в стране систему "Доступной медицинской помощи" экс-президента США Барака Обамы. Ее Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал "отменить и заменить". Законопроект по реформированию здравоохранения был снят с голосования после того, как лидеры республиканцев убедились, что он не набирает достаточно голосов их однопартийцев.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о вере в невиновность северо-корейского лидера Ким Чен Ына в гибели американского студента. Президент США подчеркнул, что глава КНДР не знал о случившемся инциденте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/627895" frameborder="0"></iframe> Трамп и Путин обменялись рукопожатием во Вьетнаме.Владимир Путин и Дональд Трамп тепло приветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры России и США обменялись улыбками и рукопожатиями.

ИСТОЧНИК KP.RU