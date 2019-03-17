Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"
Американский глава Дональд Трамп упрекнул покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна в распространении им досье о якобы связях президента США с Россией и поддержку реформы здравоохранения Барака Обамы.
- Распространение лживого и полностью дискредитированного досье "является, к сожалению, очень темным пятном на репутации Джона Маккейна, - подчеркнул Трамп в своем Twitter.
Несколькими днями ранее телеканал Fox News со ссылкой на судебные документы сообщил, что Маккейн в декабре 2016 года передал ФБР и СМИ досье с якобы имевшейся у "российских агентов" компрометирующей информацией на президента США Дональда Трампа.
К слову, ранее в конгрессе США оказались тщетными несколько попыток республиканцев отменить действующую в стране систему "Доступной медицинской помощи" экс-президента США Барака Обамы. Ее Трамп еще в ходе предвыборной кампании обещал "отменить и заменить". Законопроект по реформированию здравоохранения был снят с голосования после того, как лидеры республиканцев убедились, что он не набирает достаточно голосов их однопартийцев.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп заявил о вере в невиновность северо-корейского лидера Ким Чен Ына в гибели американского студента. Президент США подчеркнул, что глава КНДР не знал о случившемся инциденте.
Трамп и Путин обменялись рукопожатием во Вьетнаме.Владимир Путин и Дональд Трамп тепло приветствовали друг друга на полях саммита АТЭС во вьетнамском Дананге. Лидеры России и США обменялись улыбками и рукопожатиями.
ИСТОЧНИК KP.RU