2019-03-17T08:14:29+03:00
Политика

В Алеппо снова открылась музыкальная школа

Ранее в ее здании размещался центр временного проживания беженцев
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Алеппо снова открылась музыкальная школаВ Алеппо снова открылась музыкальная школаФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Музыкальная школа в сирийском Алеппо вновь открылась для талантливых учеников любых возрастов и профессий.

- Мы принимаем детей с шести лет. А самому старшему нашему ученику исполнилось 76 лет. Полгода продолжается испытательный срок, в течение которого ученик может попробовать играть на разных инструментах, а потом выбрать тот, который пришёлся по душе, - отметил преподаватель музыки и дирижёр оркестра Насер Гонейм.

Ранее в здании школы размещался центр временного проживания беженцев.

Понимая сложное материальное положение многих жителей города, руководство музыкальной школы установило минимально возможную плату за обучение.Тем семьям, которые не могут позволить себе приобрести ребенку музыкальный инструмент, помогут и с этим, сообщает "РИА-Новости".

- Многие ученики приходят со своим инструментами, но если мы видим, что ребенок талантливый, а инструмент ему родители не могут купить, то мы его сами обеспечиваем всем необходимым для занятий, - отметило руководство школы.

К слову, сейчас в школе занимаются 150 учеников, классы инструментов на любой вкус - фортепиано, скрипка, гитара и барабаны.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале прошлого года в Сирии под Дамаском открылась первая школа. Ее собственноручно восстанавливали местные жители с тех пор, как правительственные войска смогли выгнать боевиков с этой территории

ИСТОЧНИК KP.RU

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