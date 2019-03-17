Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США

СЕГОДНЯ 08:27 2019-03-17T08:40:34+03:00

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Многократная виза в США на три года снова будет стоить 160 долларов. Недавняя отмена дополнительного сбора в виде 143 долларов не упростила процедуру прохождения собеседования, но увеличила спрос российских туристов на четверть.

После снижения затрат на визу средний чек на перелет в Америку сократился примерно на 10% относительно февраля и составил в марте текущего года 36 тысяч рублей.

К слову, в прошлом году с приходом весны средний чек, наоборот, увеличился на 15% и был равен 42 тысячам рублей.

На данный момент значительно подешевели авиабилеты из Москвы в Лос-Анджелес - на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 3% - относительно марта 2018 года. В среднем перелет обойдется в 34 тысячи рублей, сообщает Aviasales.

По данным российского сервиса, с 1 января текущего года, когда ввели дополнительный сбор на визу в США, продажи авиабилетов в Америку сократились на 35%. Однако после 4 марта, на фоне новостей про отмену "взаимного" сбора, эксперты обнаружили повышение спроса среди российских путешественников на авиабилеты в США на 25%.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в феврале этого года президент РФ Владимир Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам. Речь идет, в частности, о расширении практики оформления электронных документов, необходимых для въезда в нашу страну.

ИСТОЧНИК KP.RU