На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС

СЕГОДНЯ 08:48 2019-03-17T08:59:59+03:00

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Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома "Восточный". Она может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

К слову, до сегодняшнего дня корабли к МКС запускали только с "Байконура". Для осуществления запусков к МКС с "Восточного" нужно модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома, сообщает "РИА-Новости".

- Новая трасса на наклонение орбиты (51 градус к экватору при пуске с Восточного) может быть использована для полетов на МКС, - сказали в "Роскосмосе". В госкорпорации также уточнили что сейчас эта трасса открыта только под автоматические космические аппараты, предназначенные для запусков на ракетах "Союз-2.1а" или "1б".

Работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что в земле под первым стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты. Причины их образования не уточнялись, но специалисты отметили, что состояние старта для «Союзов» специалисты оценивали в июле прошлого года.

Космический корабль "Союз МС-12" пристыковался к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU