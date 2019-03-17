2019-03-17T08:59:59+03:00
Общество

На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС

Ранее ракет-носителей к Международно-космической станции запускали только с "Байконура"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
На космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС Фото: Юрий Смитюк/ТАССНа космодроме Восточный открыли новую трассу для запуска кораблей к МКС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Изменить размер текста:

Открыта трасса для пусков ракет-носителей "Союз-2" с космодрома "Восточный". Она может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции.

К слову, до сегодняшнего дня корабли к МКС запускали только с "Байконура". Для осуществления запусков к МКС с "Восточного" нужно модернизировать технический и стартовый комплексы космодрома, сообщает "РИА-Новости".

- Новая трасса на наклонение орбиты (51 градус к экватору при пуске с Восточного) может быть использована для полетов на МКС, - сказали в "Роскосмосе". В госкорпорации также уточнили что сейчас эта трасса открыта только под автоматические космические аппараты, предназначенные для запусков на ракетах "Союз-2.1а" или "1б".

Работы по открытию новой трассы проводились в рамках Федеральной космической программы.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в сентябре прошлого года стало известно о том, что в земле под первым стартовым комплексом для ракет-носителей «Союз-2» на новом российском космодроме «Восточный» образовались пустоты. Причины их образования не уточнялись, но специалисты отметили, что состояние старта для «Союзов» специалисты оценивали в июле прошлого года.

Космический корабль "Союз МС-12" пристыковался к МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Facebook заблокировал 1,5 миллионов видео со стрельбой в Новой Зеландии
Из-за снижения стоимости визы возросло количество россиян, желающих путешествовать по США
В Алеппо снова открылась музыкальная школа
Трамп раскритиковал Маккейна в распространении досье о "связях с Россией"
Трамп: «Google помогает Китаю и его армии, а не США. Ужасно!»
Полиция Новой Зеландии рассказала о расследовании теракта в Крайстчерче
Reuters узнало, о чем говорили пилоты эфиопского Boeing 737 MAX перед крушением
Президент Сербии обратится к народу в связи с беспорядками в Белграде
Во второй тур выборов президента Словакии прошли Чапутова и Шефчович
Полиция Новой Зеландии подтвердила, что число жертв атак на мечети возросло до 50
В Швеции у самолета в небе загорелся двигатель
На президентских выборах в Словакии лидирует Зузана Чапутова
Милана Тюльпанова оказалась в эпицентре протестов «жёлтых жилетов» в Париже
В Британии задержан мужчина, поддержавший в соцсетях атаки на мечети в Новой Зеландии
В Сербии демонстранты ворвались в здание гостелевидения