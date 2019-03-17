2019-03-17T09:10:59+03:00
Звезды

Испанские журналисты назвали возможных лидеров «Евровидения – 2019»

Победу на «Евровидении – 2019» прочат голландцу Дункану Лоуренсу, на втором месте швед Джон Людвик, третью строчку рейтинга занял Сергей Лазарев [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В этом году международный песенный конкурс буде принимать ИзраильВ этом году международный песенный конкурс буде принимать ИзраильФото: REUTERS
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Пока в Израиле готовятся принимать гостей из разных стран и продавать билеты на грандиозное шоу «Евровидение – 2019», в Европе пытается угадать, у кого самые большие шансы на победу в международном песенном конкурсе.

Так, испанская газета El Periodico опубликовала свой рейтинг наиболее вероятных лидеров будущего «Евровидения». Главным претендентом на победу издание называет голландца, который выступает под сценическим именем Дункан Лоуренс (настоящее имя представителя Нидерландов – Дункан де Мур). Он отправится в Тель-Авив с песней Arcade.

Duncan Laurence - Arcade.Official Music Video - The Netherlands - Eurovision 2019

Второе место, по версии газеты, занимает шведский вокалист Джон Лундвик с композицией Too late for love. Отмечается, что последние пять лет исполнители из Швеции на каждом конкурсе попадали в десятку лидеров, а в 2012 и 2015 годах побеждали.

John Lundvik - Too Late For Love.Sweden - Official Video - Eurovision 2019

Третью строчку своего рейтинга испанское издание отвело россиянину Сергею Лазареву, который, как сообщал сайт kp.ru, выступит на «Евровидении – 2019» с композицией под названием Scream, в переводе на русский – «Крик». Слова написала шведский сонграйтер Шэрон Вон, музыку – Димитрос Контопулос, а продюсером песни стал Филипп Киркоров.

К СЛОВУ

Исландские извращенцы, крылатый хорват и ответ Кончите: Самые странные конкуренты Сергея Лазарева на «Евровидении»

Да, такого «Евровидения» не было уже давно. Кажется, что несколько лет артисты присматривались к конкурсу, гадали, чем же им брать зрителей, чтобы занять если не первое, то высокое место (подробности).

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Наконец стало известно, с какой песней выступит Сергей Лазарев на Евровидении 2019. Как утверждают авторы, композиция рождена страхами, которые мы носим в душе (подробности).

Sergey Lazarev - Scream - Eurovision 2019 ( Russia ).

ИСТОЧНИК KP.RU

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