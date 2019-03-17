Александр Овечкин вышел на пятое место в истори НХЛ по голам в большинстве

СЕГОДНЯ 10:07 2019-03-17T10:08:29+03:00

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В матче против "Тампы-Бэй" в регулярном чемпионате НХЛ капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился двумя голами. Его команда уступила 3:6, однако же Ови смог преодолеть рубеж очередного рекордного достижения.

Первую шайбу в той игре она забросил в большинстве. И для Овечкина она стала 246-й в заокеанской карьере. И по этому показателю Александр теперь делит 5-е место с легендарным канадцем Филом Эспозито. Однако уже следующая шайба повысит позицию Овечкина в рейтинге - у Люка Робитайла 247 голов в большинстве.

Выше Овечкина в этом рейтинге помимо Эспозито и Робитайла находятся: Дэйв Андрейчук (274), Бретт Халл (265) иТеему Селянне (255).

Напомним, что в матче против "Тампы-Бэй" Александр Овечкин забросил две шайбы. Они стали 47-й и 48-й в сезоне для русского хоккеиста. И благодаря этому дублю он улучшил свои лидирующие позиции в гонке снайперов НХЛ нынешнего сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU