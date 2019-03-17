В России разрабатывают фрегаты, которые будут способны нести почти 50 ракет "Калибр"

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-17T10:27:41+03:00

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Российское Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) разрабатывает модернизированные фрегаты проекта "22350М", которые смогут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр".

- Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли, - прокомментировали в ПКБ.

Там же отметили, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до семи тысяч тонн, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту - до 48 единиц", сообщает "РИА-Новости".

Известно, что новые фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения - артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, сообщает "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в январе этого года стало известно, что в России ведется разработка новой крылатой ракеты "Калибр-М". По предварительным данным, дальность ее полета превысит 4500 километров

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/617590" frameborder="0"></iframe> Пуск ракеты "Калибр" с АПЛ "Северодвинск".Многоцелевая атомная подводная лодка «Северодвинск» успешно осуществила в пятницу испытательный пуск ракеты морского базирования «Калибр»

ИСТОЧНИК KP.RU